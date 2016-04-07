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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Выросло число испанцев, живущих в одиночестве

          Выросло число испанцев, живущих в одиночестве

          14:50 07.04.2016

          С каждым разом все больше жителей Испании предпочитают автономное существование: по данным Национального института статистики (INE), число домохозяйств, состоящих из одного человека, в прошлом году выросло на 1,1% по сравнению с 2014-м. Таким образом, каждое четвертое из них обладает этой характеристикой.

          Благодаря этим изменениям общее количество домохозяйств в Испании в очередной раз возросло и достигло отметки в 18 346 200, что на 43 100 больше, чем годом ранее. Не помешало этому и сокращение численности населения на 0,1%.

          Чаще всего домохозяйства на одного человека состоят из мужчин в возрасте до 65 лет и пожилых вдов. Впрочем, за последний год увеличилось число проживающих отдельно женщин (+2,6%), в то время как среди мужчин этот показатель снизился на 0,6%.

          «Среди граждан младше 65 лет мужчины чаще составляют домохозяйства из одного человека. Причиной тому являются распространенные на сегодняшний день схемы разводов и последующей опеки над детьми», - объяснила преподаватель социологии Университета Деусто Мария Сильвестре.  «Впрочем, растет и число молодых и не очень женщин, живущих в одиночестве, и этот факт отражает смену тенденций: женщины иначе идентифицируют себя и не ставят в приоритет семейную жизнь и детей», - отметила эксперт.

          В свою очередь, демограф Совета по научным разработкам (CSIC) Хулио Перес объяснил, что среди населения старше 65 лет данный показатель не растет столь же быстро в силу снижения уровня смертности, благодаря которому с каждым разом все больше людей доживает до старости в паре.

          Впрочем, несмотря на все вышеозначенное, самостоятельное проживание по-прежнему остается наименее популярным в Испании: только 10% населения выбирает эту формулу. Большинство (28,2%) живет в семьях из четырех человек. Второй по степени распространенности является семья из трех человек (25,2%). 24,4% испанцев живут парами, а еще 12,2% - в многодетных семьях. Среднее число жителей испанских домохозяйств составляет 2,51 человека.

          Аналитики также отметили рост числа одиноких родителей на 8,1%. На сегодняшний день они составляют 10,3% от общего числа семей. Чаще всего (в 81,3% случаев) с детьми живут женщины, однако за прошедший год выросло и количество отцов-одиночек, которых стало на 16,9% больше.

          Помимо этого, эксперты отметили, что испанцы поздно становятся самостоятельными: так, треть населения в возрасте от 25 до 34 лет по-прежнему живет с родителями. Что касается граждан старше 65 лет, то чаще всего (45%) они проживают парами. 22,4% живут в одиночестве, а еще 15,4% - с супругом и детьми. После преодоления отметки в 85 лет число проживающих в одиночестве пенсионеров увеличивается до 34,2%.

          Жители страны все еще предпочитают владеть недвижимостью, нежели снимать ее: так, в 2015 году 77,3% семей жили в собственных домах и квартирах. Доля тех, кто снимает жилье, выросла в незначительной степени – с 16,6% до 17,5%. Специалисты INE отмечают, что среди семей с по крайней мере одним иностранцем, входящим в их состав, аренда гораздо более популярна: ее предпочитают 59,7% представителей данной категории. Только 12% полностью испанских семей снимают недвижимость.

          Темы: Недвижимость

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