Вторичная недвижимость в Испании подорожала на 5,3% за год

В июле цены на вторичную недвижимость в Испании выросли на 0,3% по сравнению с июнем и на 5,3% по сравнению с июлем прошлого года. Такие данные приводит портал Idealista. По итогам июля квадратный метр вторичного жилья в Испании стоит в среднем 1738 евро.
Снижение цен зафиксировано в восьми автономных сообществах: Наварре, Мурси, Кастилии-ла-Манче, Астурии, Кантабрии, Валенсии, Канарских островах и Эстремадуре.
Наибольший рост отмечается в Андалусии, Сеуте, Балеарских островах, Мадриде.Темы: Недвижимость