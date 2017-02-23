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Власти Мадрида вложат 128 млн евро в строительство социального жилья
13:34 23.02.2017
Власти Мадрида во главе с Мануэлой Карменой собираются инвестировать 128,5 млн евро в строительство социального жилья в 2017 году. В результате в столице появится 4000 новых квартиры, которые будут сдаваться в социальную аренду.