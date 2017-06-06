Власти Ибицы предлагают врачам ночевать в заброшенном госпитале

Правительство Балеарских островов предоставляет врачам проживание в заброшенном госпитале Can Misses на Ибице за 450 евро в месяц, сообщает El Mundo. Данная мера призвана решить проблему недостатка медицинского персонала, который зачастую отказывается от рабочих мест на острове из-за высокой стоимости аренды.

Говоря о новой инициативе, пресс-секретарь Ассоциации пострадавших от аренды на Ибице Луис Гонсага пришел в ужас: по его словам, на данный момент за 500 евро можно снять комнату в обычной квартире, а не койко-место в бывшем отделении педиатрии.

Доктора также встретили новость без энтузиазма. Руководитель отдела здравоохранения островов Ибица и Форментера Хосеп Балансат подчеркнул: "Какие бы призывы ни озвучивались, какие бы шаги ни предпринимались, найти готовых переезду на остров профессионалов не удается". Причиной тому – сложившаяся в сфере жилья чрезвычайная ситуация: из-за недостатка съемной недвижимости на сайтах появились объявления о сдаче в аренду фургонов с матрасами за 600 евро или балкона за 500 евро.

Управляет палатами бывшего госпиталя компания-подрядчик, которая на данный момент отремонтировала восемь подобных помещений. В целом в рамках проекта их число планируется довести до 12. В каждой из комнат стоит каркас кровати с матрасом, прикроватная тумбочка, стул и стол. В шести из них есть собственная ванная комната, в т время как обитателям остальных четырех придется делить уборную с соседями. Кроме того, постояльца получат доступ в общий зал и в комнату со шкафчиками.

Любопытной особенностью госпиталя является ограниченность пребывания во времени: врачи не могут оставаться в комнатах на длительный срок. Максимальная продолжительность их проживания составляет два месяца для договоров на срок более 4 месяцев. В случае более краткосрочных контрактов клиенты смогут пробыть в резиденции весь их срок.

Стоимость ночи в госпитале составит 15 евро, что примерно эквивалентно 450 евро в месяц. Впрочем, власти предупреждают, что постепенно эта цифра будет повышаться. Тем самым они намерены гарантировать, что врачи не будут оставаться в резиденции на долгий срок. На данный момент предложение не пользуется особым спросом – им заинтересовались только два врача. Что касается медиков, прибывших на остров на подмогу в летний сезон, то они даже не заинтересовались заброшенной больницей.«

"Улучшение условий договоров дает иную степень автономии, которая позволяет специалистам сбежать с острова и создает дефицит квалифицированных кадров", - заключили представители коллектива.