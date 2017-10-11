Власти Барселоны и ее пригородов обеспечат жителей доступным жильем

Власти Барселоны и ее пригородов намерены создать государственно-частную компанию, которая предложит потенциальным съемщикам квартиры в среднем за 500 евро в месяц. Как сообщает La Vanguardia, эта инициатива направлена на определенный и достаточно многочисленный сегмент населения: как правило, это семьи, которые имеют работу и приемлемый уровень дохода, но вместе с тем не могут позволить себе аренду в силу стремительно растущих цен и не имеют доступа к субсидиям, так как не подпадают под категорию социально уязвимых.

Новое предприятие будет зарегистрировано до конца текущего года и может начать свою работу уже в середине следующего. Его капитал будет в равных долях предоставлен государственными учреждениями и частным оператором. До конца года власти планируют зарегистрировать фирму Habitatge Metropolis Barcelona, которая войдет в состав будущей компании. После этого посредством государственного тендера будет выбран партнер в частном секторе. Как объяснил руководитель жилищного департамента Хавьер Бурон, претенденты должны будут принять ограничения по объему возможной прибыли, максимальный размер которой составит 4%. Преимущество получат кандидаты, согласные на меньший доход.

Участки, на долю которых обычно приходится от 30% до 50% стоимости реализации жилищных проектов, будут предоставлены мэриями. Всего в рамках проекта планируется построить 3 000 квартир, половина из которых будет находиться в Барселоне, а вторая половина – в ее пригородах. Возведение недвижимости должно быть завершено до конца срока действия полномочий нынешней администрации в мае 2019 года. Помимо этого, возможность участия в проекте может быть предоставлена фирмам, владеющим объектами на стадии строительства и уже располагающим жилищными портфелями. Не исключается и вариант привлечения мелких инвесторов.

Что касается арендаторов, то их выберут местные власти. К ним будет предъявляться ряд требований, аналогичных тем, что действуют в отношении претендентов на социальное жилье. В соответствии с планами администрации, срок действия подобных договоров аренды будет увеличен с нынешних трех до пяти лет.