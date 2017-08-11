Власти Балеарских островов запретили туристическую аренду квартир

Владельцы квартир на Балеарских островах, сдающие их в аренду туристам, начиная с этого вторника могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 40 000 евро. Как сообщают информационные агентства Испании, в этот день в силу вступит новый региональный закон о туристической аренде. Для агентств недвижимости, посредников и цифровых платформ для публикации объявлений вроде AirBNB и HomeAway размер штрафов может доходить до 400 000 евро.

В 2012 году предыдущее правительство, возглавляемое Народной партией (PP), уже запретило аренду квартир туристам, однако соблюдение этого ограничения практически не отслеживалось. Сейчас новая власть под предводительством социалистки Франсины Арменголь и эконационалистов из объединения MÉS намерена привести данный регламент в действие. По мнению правительства, практика туристической аренды создает местным жителям и сезонным работниками серьезные трудности в поиске жилья по разумным ценам.

Новый закон предоставит администрациям каждого из островов и мэрии Пальмы возможность решать, разрешат ли они туристическую аренду квартир, на какой срок и в каких районах. Местным властям будет выделен год для принятия соответствующего решения. По предварительным прогнозам, все они сохранят предложенный запрет.

С целью контроля за нелегальной арендой Совет по вопросам туризма запустит электронную платформу, с помощью которой пользователи смогут сообщать о подобных эпизодах. Жалобы нельзя будет подавать анонимно, и они будут служить исключительно поводом для начала работы инспекторов. На практике сдача квартиры считается незаконной в том случае, если владелец предоставляет ее съемщику менее чем на 30 дней, без договора аренды и без залога. За подобные действия закон предусматривает штраф. Кроме того, документацию, подтверждающую законность сдачи недвижимости, должен будет предоставить ее собственник, что заметно упростит работу вышеупомянутым инспекторам. На данный момент их штат насчитывает 15 человек, однако в будущем эту цифру планируется увеличить.

Для того, чтобы помочь туристам определить легальный статус арендуемого жилья, вышеупомянутый совет запустит специальное мобильное приложение. На сегодняшний день на Майорке разрешением на сдачу располагают владельцы 15 000 объектов недвижимости. Закон позволяет сдавать отдельно стоящие дома и таунхаусы при наличии соответствующей лицензии.

Помимо этого, в рамках борьбы со спекуляцией региональные власти также приняли проект первого Закона Балеарских островов о жилье, основной задачей которого является упрощение доступа к недвижимости для граждан. Новый регламент обязует «крупных собственников», которыми считаются объединения и фирмы, передать их имущество в распоряжение правительства в том случае, если оно простаивает пустым в течение двух лет. Подобным образом местное руководство намерено бороться с «объективными трудностями» в сфере доступа к жилью.