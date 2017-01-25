Власти Андалусии продали отель на курорте Сьерра-Невада за 12,7 млн евро

Правительство Андалусии готовит сделку по продаже отеля Ziryab в горах Сьерра-Невада, за который планирует выручить 12,7 миллиона евро, сообщает газета ABC. Два года назад администрация приобрела его в рамках аукциона по продаже имущества государственной компании Promonevada за 7,7 миллионов.

Отель площадью 7 640 квадратных метров расположен в одной из самых популярных туристических зон горнолыжного курорта. Он рассчитан на 45 номеров и имеет парковку на 150 мест. Согласно официальному заявлению государственного предприятия Epgasa и компании Cetursa, которая занимается эксплуатацией станции Сьерра-Невада, новый владелец получит гостиницу вместе со всем оборудованием. Единственным исключением станет ресторан, находящийся в управлении у другой фирмы.

Прием предложений от потенциальных покупателей начался 22 декабря и завершился 10 января.