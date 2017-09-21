Владелец Zara готовит грандиозную сделку с недвижимостью

Компания Pontegadea, принадлежащая текстильному магнату Амансио Ортеге, вышла на завершающий этап переговоров о покупке здания Pacific Plate в центре Сан-Франциско за 395 миллионов евро, сообщает сайт Idealista. В случае удачного завершения эта сделка станет для владельца Zara второй среди самых крупных операций с его участием в США.