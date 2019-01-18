В Жироне вводят мораторий на строительство на некоторых участках побережья

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в Совете по территории и устойчивости, запрет будет распространяться не на все проекты. Введения моратория направлено на то, чтобы приостановить некоторые уже начавшиеся проекты и подвергнуть их пересмотру. План по переоценке неустойчивых участков на побережье Жироны планируется ввести в течение первого квартала 2019 года. В рамках программы будут проанализированы все участки, которые потенциально могут быть застроены. К тому же, будет сформирован более устойчивый подход и некоторые проекты будут закрыты, дабы защитить побережье от чрезмерной застройки.

Кроме того, планируется приостановить выдачу лицензий на строительство на многих участках. Эта мера является приоритетной для властей, поскольку они хотят пресечь возможности для начала строительства до того, как план в полной мере вступит в силу.

Таким образом, местное правительство отреагировало на призывы платформы SOS Costa Brava о защите территории и предотвращении строительства более двух десятков проектов на побережье, которые могут иметь негативные последствия для ландшафта и экологии. В ассоциации уверены, что допустимые нормы нагрузки на побережье Коста-Брава уже превышены.