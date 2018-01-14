В Валенсии появится новый необычный экоквартал

Предприниматель Икер Маркайде из Валенсии создал компанию Zubi Labs, деятельность которой направлена не только на получение прибыли, но и на повышение уровня жизни и заботу об окружающей среде. В 2009 году Маркайде основал в США свой первый стартап, чей штат на сегодняшний день насчитывает 300 человек по всему миру. Последнее его творение – экоквартал La Pinada, созданный жителями и для жителей.

К идее создания подобного района бизнесмен пришел постепенно. Первым шагом стало открытие школы Монтессори Imagine, которую он основал с двумя своими друзьями. Через некоторое время Маркайде увидел возможности для создания неподалеку от школы пространства для жизни и работы, концепция которого стала бы своего рода продолжением образовательного процесса и отражением его основных ценностей – устойчивости, инноваций и социальной ответственности. Результатом стало появление квартала La Pinada в Патерне (Валенсия), чьи будущие жители могут поучаствовать во всем процессе его разработки. Для сектора недвижимости это крайне новая и необычная практика. Собственником участка площадью 250 000 квадратных метров является компания Sustainable Towns SL. Эту территорию постепенно заселят 1 000 семей. Первая фаза строительства жилья начнется в 2019 году.

Главной отличительной чертой домов в новом экорайоне является оптимизация потребления энергии. Система расценок, применяемая застройщиком, отличается от общепринятой. "Мы не назначаем конкретную сумму – мы делимся своей мечтой с людьми. Тех, кого она заинтересует, мы спрашиваем, каков их бюджет и как бы они хотели жить, - рассказывает Маркайде. – После этого мы переходим к разработке решений, которые позволят максимальному количеству сторонников нашей философии присоединиться к проекту, тем самым создавая социально-экономическое разнообразие". На данный момент интерес к проекту выразили более 1 000 человек, и 400 из них приняли участие в мастер-классах по совместному процессу создания экоквартала. "Мы не продаем, а приглашаем к диалогу и к участию в проекте", - отмечает идеолог La Pinada. Каждые выходные здесь проводятся различные мероприятия – от театральных представлений до пеших горных маршрутов и уроков живописи.

Несмотря на то, что зачастую активно обсуждаемые идеи остаются всего лишь идеями, La Pinada недавно был назван первым в Европе кварталом, активно способствующим борьбе с климатическими изменениями. Этот проект – единственный в своем роде в Испании и единственная подобная разработка, чьей отправной точкой была частная инициатива. "Мы должны показать, что существуют и другие подходы к урбанистике, и вдохновить других, став мировым флагманом. Наш проект соответствует новой концепции городского планирования ООН", - заключил Маркайде.