В Валенсии подскочили цены на аренду и продажу жилья

Средняя цена на съёмное жильё в Валенсии выросла за год на 28%: с 564 евро в 2017 до 720 евро в 2018 году.

Наибольший рост в столице автономного сообщества зафиксирован в таких районах как Экстрамурс (38,1%), Оливрета (37,8%), Сьютат-Велья (29,5%), Альжирос (25,5%) Эль-Пла-дель-Реаль (17,8%). Цены снизились лишь в Поблес-дель-Суд и Каминс-аль-Грау на 30% и 14,6%, соответственно.

Статистика, представленная Ассоциацией агентств недвижимости Валенсиского сообщества, включает как цены на аренду, так и на продажу жилья. По данным организации, рост в сегменте купли-продажи составил 6,12%. В 2017 году средняя цена покупки жилья составляла 137 тысяч, а в прошлом году она находилась на уровне 145 тысяч евро.

Заметнее всего жильё подорожало в районе Бенимаклет, где в 2018 году средняя цена достигла 190 тысяч евро, в то время как годом ранее она была на 59,1% ниже и составляла 119 тысяч евро.

Также заметным был рост цен на покупку жилья в Поблес-дель-Суд (33,9%), Кампанаре (24%), Альжиросе (23,2%) и Экстрамурсе (16,9%). В Поблес-дель-Оэст было зафиксировано снижение цен на 9,8%.

Специалисты по недвижимости связывают подорожание с восстановлением экономики, а также с неконтролируемым ростом туристического жилья.