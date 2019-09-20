В Торремолиносе построят крупнейший в Испании торговый центр

Компания Intu построит в Торремолиносе (провинция Малага) огромный торговый центр - самый большой в Испании.
Общая площадь ТЦ Intu Costa del Sol составит 235 тысяч квадратных метров. В проект будет вложено 800 миллионов евро. Завершить строительство планируется в 2023-2024 году.
Торговый центр расположится на севере Торремолиноса, в трех километрах от аэропорта Малаги. Помимо многочисленных магазинов, в торговом центре будет около 20 развлекательных заведений, два отеля и концертный зал.Темы: Недвижимость