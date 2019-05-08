В строительном секторе Испании наблюдается подъём

Число рабочих мест в строительном секторе Испании достигло максимума за последние 8 лет. Однако на бирже труда по-прежнему зарегистрированы 260 безработных строительных специальностей.

С 2014 года, когда безработица в строительном секторе Испании достигла дна, ситуация из года в год улучшается. Так, с 2015 года по настоящее время число безработных сократилось в два раза, отмечают в Министерстве труда.

По данным за первый квартал текущего года, в строительстве трудоустроены 1 млн 281 тыс. человек. Впрочем, это почти вдвое меньше, чем во времена бурного роста на рынке в 2008 году, когда число работающих специалистов достигало 2,6 млн.