В самой высокой жилой высотке Европы раскупили почти половину апартаментов

В 200-метровой высотке в Бенидорме - InTempo - уже раскупили почти половину апартаментов. И это при том, что объект будет сдан только через год. Об этом сообщает портал Idealista.
По данным компании Uniq Residencial, продано 4 из каждых 10 апартаментов. Представитель компании Анхель Грегори отмечает, что большинство покупателей - испанцы. Но есть и иностранцы. В основном этом русские, британцы и жители Скандинавских стран.
В небоскребе, помимо апартаментов, будет два бассейна (взрослый площадью 800 квадратных метров и 90-метровый детский), тренажерные залы, спа, бары. Кроме того, построят 1000-метровую детскую зону, куда будут пускать только жильцов.Темы: Недвижимость