В Понтеведре продаётся родовое имение 16 века с каменной стеной и часовней

В Нигране (Понтеведра) выставлено на продажу родовое имение, строительство которого было начато в 16 веке.

Стоимость поместья на сайте по продаже недвижимости Idealista – 5,5 млн евро.

Общая площадь участка составляет 40 тысяч м2, а площадь построек – 1700 м2. На участке расположен жилой дом, башня, часовня, бассейн, сады и амбар. Кроме того, вся территория обнесена старинной каменной стеной.

В доме 14 спален, 12 ванных комнат более шести гостиных и столовых, оформленных в стиле эпохи, а также просторная кухня.