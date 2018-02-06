В Москве пройдет выставка испанской недвижимости SPEX

«Мы подготовили богатую на события программу. Погрузитесь в атмосферу Испании, чтобы стать ближе к своей цели!» - призывают организаторы. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

На каком побережье Испании лучше приобрести недвижимость?

Вы знаете, чем привлекает Испания. Это и универсальный климат, который совмещает 300 солнечных дней в году с возможностью выбора в любой момент - отправиться ли на пляж или на горнолыжные склоны, и развитая европейская инфраструктура, и один из самых низких в Европе уровень преступности. Здесь отличная еда, низкие по европейским меркам цены, богатая история и культура, развитая медицина. Сюда едут отдыхать и немцы, и голландцы, и французы, и англичане. Здесь с распростертыми объятьями встречают иностранных инвесторов и покупателей недвижимости. Испания – это идеальное место, чтобы остаться, достойная награда за труды, цель, к которой стоит стремиться. Дело за малым — выбрать конкретное место. «Мы упростили Вам эту задачу. Приходите на SPEX-2018 и слушайте «Батлы побережий». Представители разных районов Испании будут бороться за Ваш голос, чтобы все наконец поняли, какое побережье лучше», - говорят организаторы выставки.

Вы устали от бесконечных поисков дома своей мечты? Тогда вам на SPEX!

Найдите свое предложение по недвижимости прямо на выставке SPEX-2018. 90% сайтов в интернете заполнены либо уже проданными, либо никогда не существующими объектами – на сайте выставки SPEX размещены только реальные объекты, которые выставлены на продажу прямо сейчас! Хотите ли вы открыть в Испании свой бизнес, купить дом для отдыха на каникулах или переселиться сюда насовсем, в каталоге SPEX-2018 вы встретите объекты на любой вкус. Заходите на сайт прямо сейчас и выбирайте понравившийся объект недвижимости, а лучше приходите на выставку – там будет представлено ещё больше предложений!

Что нужно знать, чтобы выгодно инвестировать средства в испанскую недвижимость? Расскажут на SPEX!

Вы знаете, что самостоятельная покупка недвижимости даже в России сопряжена с серьезными рисками. То же касается и открытия своего бизнеса. Что уж тут говорить об Испании, где этот риск вырастает на порядки из-за другого языка, разницы в законодательных базах, иного мировоззрения, наконец. Сделайте прививку от рисков на выставке SPEX-2018. Соотечественники расскажут, как они создавали свой бизнес в Испании, с какими трудностями столкнулись, и как их решали. Получите реальные истории от реальных людей, которые преодолевали проблемы своими силами. Узнайте все о переезде, ВНЖ, налогах, легализации капитала, валютных рисках и многом другом.

Приходите, вас ждут!

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