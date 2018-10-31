В Мадриде продают 500 домов в «голой» собственности

Во Дворце Сибелес в Мадриде прошла первая в Испании выставка-ярмарка жилой недвижимости в «голой» собственности.

Формат покупки жилья с выжидательным правом, которое предполагает переход в полную собственность после смерти продавца, набирает всё большую популярность. Участвующие в выставке продавцы – пожилые люди, которые хотели бы получить дополнительный доход от продажи своего жилья, но остаться в нём до конца жизни, а покупатели – инвесторы, которых привлекает низкая цена на такую недвижимость.

Организаторы выставки отмечают, что продажи жилья с выжидательным правом собственности в только за первое полугодие 2018 года выросли на 300%. Эксперты также прогнозируют дальнейший рост.

На первой в Испании выставке недвижимости, посвящённой исключительно продаже «голой» собственности, предлагают около пятисот объектов недвижимости. В большинстве своём они сконцентрированы в Мадриде, хотя встречается и жильё в других частях страны.

Специалисты поясняют, что, совершая сделку по этой модели, покупатель приобретает лишь право владения, а право пользования переходит к нему лишь после смерти продавца.

Чаще всего сделки совершают пожилые люди в возрасте 75-80 лет, которые не хотят жить с детьми или в домах престарелых. Некоторые также используют вырученные от продажи деньги на то, чтобы оплатить услуги сиделки или удовлетворить другие потребности, не прибегая к финансовой помощи детей.

После смерти владельца инвестор получает жилище в полное владение, и его стоимость резко вырастает.