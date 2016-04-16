В Мадриде построят самый высокий небоскреб в Европе

Глава мадридской компании Distrito Castellana Norte (DCN) Антонио Бехар представил амбициозный проект реформирования северной части столицы Испании. Он предполагает строительство шести небоскребов в дополнение к четырем существующим. Одна из башен вознесется в небо на 300 метров (70 этажей) и станет самым высоким небоскребом в Европе.

Презентация состоялась на форуме по развитию городов, организованном газетой El Pais. Шесть башен сформируют новый деловой район испанской столицы. Рядом появится большой парк (более 20 гектаров), который станет вторым по величине в городе. «Проект в скором времени должен быть утвержден городским советом. Мы никогда еще не были так близки к началу работ», - заявил Бехар. Он также сообщил, что DCN недавно увеличила собственный капитал на 23 миллиона евро, чтобы укрепить свою жизнеспособность.

Разработчики проекта подчеркивают, что обладают более чем 20-летним опытом для его реализации, а также, что он уже получил согласования от 48 различных технических специалистов. Бехар напомнил, что проект отвечает всем правилам землепользования, а также будет более экологичным, чем уже существующие здания в районе Чамбери и на улице Пасео де ла Кастельяна, рядом с которыми и расположатся новые башни.