В Мадриде, на Балеарских островах и Коста-дель-Соль дорожает земля под застройку

Жилищное строительство в Мадриде, на Балеарских островах и на побережье Коста-дель-Соль набирает обороты. Высокий спрос на новостройки на фоне дефицита предложения выливается в повышение стоимости земли, что сказывается на конечной стоимости жилья.

На фоне постепенного выхода из экономического кризиса, аналогичная тенденция наблюдается в Барселоне, Севилье, Памплоне и Сан-Себастьяне, где вновь активизировался сектор строительства жилья и также растёт спрос на недвижимость.

Как и сами дома, земля под застройку в Испании ценится неодинаково, и её стоимость во многом зависит от расположения.