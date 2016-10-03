В Мадриде место расстрела пяти юристов превратили в элитный жилой дом

В доме номер 55 на мадридской улице Аточа произошло одно из самых трагических событий периода перехода страны к демократии – расстрел пяти левых юристов объединения "Рабочие комиссии" 24 января 1977 года. Как сообщает El Mundo, спустя почти 40 лет после этой даты здание, последние арендаторы которого покинули его десять лет назад, будет превращено в жилой комплекс из 25 апартаментов класса "люкс". Расположение в самом сердце модного центрального квартала Лас-Летрас придает объекту дополнительную ценность.

О событиях сорокалетней давности сегодня напоминает только памятная доска у вход в подъезд и искусственные цветы, привязанные к водосточной трубе. В целом здание находится в идеальном состоянии. За реконструкцию дома, построенного в 1887 году, отвечала студия архитектора Рафаэля Робледо. Его задача заключалась в сохранении исторической идентичости здания, чьи фасад, вход в подъезд и главная лестица находятся под охраной и должны были быть отреставрированы. В этих условиях архитекторы смогли сделать помещения более светлыми и уютными.

Потенциальным клиентам были предложены два варианта – квартиры с одной спальней и одним санузлом или двумя спальнями с двумя ванными. Средняя стартовая цена на них составляла 4 530 евро за квадратный метр, а общая стоимость варьировалась от 300 000 до 590 000 евро. Проект оказался крайне успешным: на сегодняшний день 18 из 25 апартаментов уже проданы.

Представители компании CBRE, занимающейся продажей недвижимости в комплексе Las Letras Atocha 55, признают, что опасались негативного влияния исторической подоплеки на уровень продаж, однако клиенты, основную массу которых составляли инвесторы, не проявили к ней особого интереса.