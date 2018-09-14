В Каталонии на продажу выставлен замок X века

В Бажесе (Барселона) на продажу выставлен старинный замок Таламанка. Он выполнен в романском стиле и датируется 976 годом. Заявленная продавцом цена составляет 2,5 млн евро, в неё включены мебель, произведения искусства и детали интерьера.

Общая площадь владений составляет 3220 квадратных метра, а площадь построек – 2219 метров. Среди них - хорошо сохранившаяся башня и фрагменты средневековой стены. В XVIII веке после Войны за испанское наследство замок перестраивался.

Площадь самого замка составляет 1620 квадратов. Он включает четыре этажа, один из которых – подземный. На верхних этажах имеется шесть спален, две ванных комнаты, оружейная, кухня и несколько террас. В здании также есть винный погреб и пять каминов.

Одна из дополнительных построек – двухэтажный домик прислужника, который в старину следил за землями хозяев. В нём три спальни, гостиная, кухня и ванная комната. К нему прилегает ещё одно здание, где была конюшня, зал для игр и кабинет. Кроме того, на территории есть и современные элементы: бассейн и парковка.

Замок носит престижный статус объекта, представляющего культурный интерес, что, однако, означает, что в нём нельзя производить значительных изменений.