В Кадакесе продали виллу за 10 млн евро

Агентство недвижимости премиум-класса Engel & Völkers завершило крупную сделку по купле-продаже недвижимости в Кадакесе (Жирона). За 10 млн евро была продана вилла Casa Guillola. На данный момент это рекордная сумма сделки для этого района на северо-востоке Каталонии.

Вилла была построена в 1985 году голливудским оскароносным сценаристом. Она располагается у пляжа Guillola неподалёку от мыса Креус и занимает площадь более 15 тысяч м2. Вилла включает основное здание площадью 525 м2, ещё одну постройку площадью 125 м2, 6 парковочных мест, вертолётную площадку и просторный бассейн.

Вдова владельца выставила виллу на продажу в 2000 году, и лишь к 2017 она нашла своего покупателя – клиента из Франции, который владеет несколькими домами в Кадакесе. Сумма прошлогодней сделки не разглашалась, а сейчас француз перепродал виллу за 10 млн евро.