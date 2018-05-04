В Испанию приходит португальская франшиза по ремонту жилья

За 7 лет работы в Португалии Melom открыла по франшизе 200 компаний, став лидером в своём секторе. В планах компании создать столь же обширную сеть и в Испании.

По словам руководства компании, к выполнению работ привлекается сеть проверенных профессионалов, а главная цель Melom – удовлетворить потребности конечного потребителя, владельца и пользователя объекта недвижимости.

Компания начала развитие на испанском рынке с открытия центрального офиса в Мадриде, который включает операционный, маркетинговый, технологический и рекламный отделы. Работа Melom предполагает также наличие колл-центра, с помощью которого клиенты могут запросить смету, следить за ходом работ или подать жалобу. Каждая организация, работающая с Melom, имеет доступ к специальной CRM-системе, которая позволяет поддерживать связь между подразделениями.

В компании отмечают, что удобство для клиента состоит в том, что после обращения в компанию, система позволяет самым оптимальным образом распределить работу между различными подразделениями.