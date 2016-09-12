В Испании участились случаи мошенничества с отпускным жильем

В правоохранительных органах Испании призывают тех, кто собирается арендовать квартиру для отдыха, соблюдать меры предосторожности: в стране участились случаи мошенничества с отпускной недвижимостью.

Ежедневно в полицию поступают жалобы от обманутых квартиросъемщиков. Мошенники размещают в Интернете объявления об аренде, получают задаток и исчезают. Поймать их чрезвычайно сложно, потому что обычно они находятся в странах Восточной Европы или Африки.

Схема обмана довольно проста. Мошенники вешают объявление с фотографиями домов и квартир на таких сайтах, как Fotocasa, Idealista, Enalquiler, Milanuncios. Интерьеры приятные, а цена привлекательная. Когда заинтересованный человек обращается к «владельцу» такого жилья, ему предлагают перевести задаток на счет, который после перевода сразу же исчезает. Мошенники не используют сайты, где есть «платежные шлюзы», например, на Airbnb.

В полиции поясняют, что раньше они пользовались системами Western Union или MoneyGram, но теперь предпочитают переводы на счет в испанском банке. Случается такое, что владелец этого счета участвует в схеме за комиссию в 10% или вообще не в курсе происходящего, им объясняют, что плата на их счет поступает за некую «работу в Интернете».

Фотографии недвижимости могут быть реальными, украденными у настоящего владельца, который когда-то хотел сдать свой дом. Связь мошенники поддерживают по почте или WhatsApp. В случае, если потенциальная жертва живет рядом и готова приехать, чтобы посмотреть дом, сообщают, что заняты другим арендатором и сделка должна быть совершена в Интернете.

Жертва обычно получает подписанный контракт, после чего переводит деньги. Обман обнаруживается тогда, когда человек приходит в квартиру с чемоданами, а там его никто не ждет.