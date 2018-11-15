В Испании сложнее всего в ЕС получить разрешение на строительство

Всемирный банк поставил Испанию на 30 место ежегодного рейтинга «Ведение бизнеса» (Doing Business), одной из составляющих которого является оценка процедуры получения разрешения на строительство для компаний.

Испания получила самую низкую оценку среди крупных стран Европы по простоте получения разрешения на строительство и, к тому же, оказалась третьей с конца среди крупнейших экономик мира.

В докладе отмечается, что этот критерий учитывает процедуры, время и затраты на то, чтобы компания могла возвести новую постройку, включая необходимые лицензии и разрешения, предоставление уведомлений, проведение инспекций и подключение водоснабжения и канализации.

Испания заняла по совокупности этих показателей 78 место из 190. Для получения разрешения в Испании необходимо произвести 13 процедур, которые занимают 147 дней, а затраты составляют около 4,8% доходов. По уровню издержек Испания уступает лишь Мексике (9,7%) и Индии (5,4%), и значительно обгоняет такие страны как Швейцария, Австралия или США, где этот показатель не превышает 1%.

По количеству процедур испанский показатель находится на уровне среднего по 32 проанализированным странам. Меньше всего действий требуется в Дании (7), а больше всего – в Китае (20).

Время получения разрешения в большинстве стран превышает три месяца. Испания в этом рейтинге расположилась рядом с Германией (126 дней) и Ирландией (150 стран). Дольше всего ждать приходится в Бразилии – 434 дня, а быстрее всего справляются жители Южной Кореи – за 28 дней.