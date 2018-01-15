В Испании продали первую квартиру за биткоины

Как сообщают в агентстве недвижимости Mister Piso, специализирующемся на сделках в биткоинах, владелец пентхауса в центре города, продал жильё за 40 биткоинов, что эквивалентно 550 тысячам евро. В агентстве заверяют, что интерес к операциям в криптовалюте растёт, что может ускорить продажи и оживить сектор недвижимости.

В то же время не все экономисты разделяют оптимизм по поводу биткоинов. Скептики критикуют волатильность криптовалюты и отсутствие центрального института для её поддержки. Выступающие в её пользу, напротив, считают, что сила биткоина именно в отсутствии привязки к правительственным структурам.