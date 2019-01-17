В Испании появились персональные шопперы по недвижимости

Высокий спрос на покупку жилья породил новую услугу – персональное сопровождение ассистентов по недвижимости. Персональные шопперы (PSI) берут на себя весь процесс подбора квартиры или дома, включая общение с продавцом, осмотр объекта и оформление сделки.

Функции личного ассистента по недвижимости схожи с функциями персонального шоппера, специализирующегося на гардеробе клиентов. Подобный сервис существует на протяжении некоторого времени во Франции или Великобритании, и недавно дошёл и до Испании, где уже была создана Ассоциация персональных шопперов по недвижимости (AEPSI).

По данным объединения, за последний год появилось 300 новых агентов и агентств, которые предлагают такую услугу. Общее число персональных шопперов в стране превышает 800. Отмечается, что ассистент полностью подстраивается под нужды клиента при поиске и осмотре жилья, а также занимается вопросами стоимости и оформления бумаг, и даже могут оценить соседей.