В Испании построят дом в форме перевёрнутой пирамиды

В горах Матаррании в провинции Теруэль построят жилой дом в виде перевёрнутой пирамиды. Проектированием первого в Испании дома такой формы занимается архитектурное бюро Макото Такеи и Чие Набешима.

Как сообщает портал Idealista, идея строительства необычных домов класса "люкс" в этом регионе принадлежит французскому бизнесмену Кристиану Бурде. Создатель проекта Solo Houses, вдохновлённый природой парка Пуэртос-Тортоса-Бесейте, назвал эту местность испанской Тосканой и предоставил архитекторам полную свободу действий.

Проект Такеи и Набешима предполагает возведение четырёхэтажного сооружения. Внутри здание будет представлять собой многоуровневое открытое пространство. На первом, самом малом по площади, этаже расположится столовая, из которой можно будет попасть в другие помещения. В экстерьере запланирован бассейн в окружении лесного массива.