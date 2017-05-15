В Испании каждая третья компания "с историей" занимается строительством или недвижимостью

Около трети всех испанских компаний, которые работают уже 10 лет и больше, занимаются строительством или недвижимостью. Такие данные публикует портал Big Data Corporama.

20% компаний "с историей" специализируются на строительстве. 12% занимаются недвижимостью. На протяжении многих лет именно этот сектор толкал вперед испанскую экономику. Но после кризиса и схлопывания пузыря на рынке недвижимости на первое место вышел экспорт. Сегодня большинство испанских компаний с как минимум 10-летней историей - это фирмы, экспортирующие те или иные товары.