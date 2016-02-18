В Испании число новых ипотечных кредитов с фиксированной ставкой достигло исторического максимума

Сегмент ипотечного кредитования по фиксированной ставке переживает один из своих лучших моментов в свете опасений потенциальных покупателей, связанных с крайне вероятным ростом европейской межбанковской ставки предложения (Euribor) в средне- и долгосрочной перспективе.

По данным Коллегии регистраторов недвижимости, в четвертом квартале 2015 года число новых ссуд, выданных под установленные проценты, достигло максимальной исторической отметки: в период с октября по декабрь 8,81% от общего объема новых кредитов было получено именно по такой схеме.

Подобные тенденции наблюдались в 16 регионах страны. Лидерами среди них оказались Мурсия (13,98% ссуд под фиксированный процент), Балеарские острова (13,44%), Валенсия (11,64%), Астурия (11,52%), Каталония (11,45%) и Канары (11,05%).

Рост числа займов по установленной ставке в последние месяцы наводит на мысль о том, что банки также поддерживают данную инициативу. Это происходит на фоне снижения показателя Euribor, к которому привязано большинство кредитов под плавающие проценты, до практически отрицательных показателей. По этой причине ссуды первого типа позволяют обезопасить заемщиков от риска возможного роста ставки. Кроме того, регистраторы считают, что популярность подобных кредитов в следующих кварталах также будет расти.

Впрочем, несмотря на вышеупомянутые изменения, кредиты под плавающие проценты, привязанные к Euribor, по-прежнему составляют 88,75% от общего объема выдаваемых в Испании займов.