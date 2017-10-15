В Эстепоне возводят уникальные вращающиеся дома

В андалусской Эстепоне ведется строительство нескольких ультрасовременных жилых домов, полностью обеспечиваемых энергией за счет солнечного света. В рамках проекта Sunhouse 360 возводятся четыре дома, которые каждые 15 минут вращаются по часовой стрелке или против нее, чтобы по максимуму использовать генерируемую солнечную энергию. Строительство ведется в урбанизации Bel Air по распоряжению девелопера SH Revolving House. Завершить его планируется к апрелю.

По словам авторов проекта, владельцы подобных вилл смогут сэкономить на энергии до 70% и сократить выбросы углекислого газа на 68%. «В Испании есть множество прекрасных домов, но очень немногие из них соответствуют концепции устойчивости в долгосрочной перспективе, - отметил сооснователь компании Бертран Куэ. – Придание постройке мобильности делает обладание ею гораздо более увлекательным благодаря постоянным изменениям».

Стоимость строительства каждого из подобных объектов составляет около 690 000 евро. В них могут с комфортом размеcтиться семьи из пяти человек.

По мнению Куэ, в действующее законодательство необходимо внести поправки, обеспечивающие бонусы для различных «зеленых» инициатив, так как при нынешнем давлении вести строительство крайне сложно.

Жильцы смогут управлять различными функциями домов с помощью специального мобильного приложения, которое служит для контроля за системами отопления, освещения и энергоснабжения, а также непосредственно самого механизма вращения, осуществляемого с помощью ветряных турбин. Так, если обитатели дома захотят сконцентрировать весь солнечный свет в одной конкретной комнате, то им достаточно будет повернуть конструкцию в необходимое положение. Помимо этого, со временем постройки Sunhouses адаптируются к особенностям местного солнца и «учатся» работать в соответствии с ними.

Куэ считает, что его фирму ждет большое будущее: «Нашими основными рынками я вижу страны Северной Европы. Французские, немецкие и британские клиенты восприимчивы к идеям подобного рода», - заключил представитель SH Revolving House.