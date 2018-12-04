В Барселоне жилой дом полностью обшили решётками

Архитекторское бюро López-Rivera разработало проект дома на побережье в Барселоне, таким образом, чтобы максимально наполнить его солнечным светом.

Фасад двухэтажного дома обшит керамической решёткой белого цвета, которая делает постройку уникальной в своём роде.

Чтобы приспособить здание под окружающий рельеф было создано два модуля, чтобы помещения в доме использовали поступающий свет по полной. Внутри есть второй «слой» фасада – стеклянный, а переплетения решётки придают зданию устойчивости.