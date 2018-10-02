В Барселоне за пять лет утроилось число лицензий на строительство

Число лицензий, выдаваемых на строительство нового жилья в Барселоне, продолжает расти. По данным мэрии каталонской столицы, в 2017 году в городе запросили более 2150 лицензий на строительство, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим годом и втрое больше чем в 2013 году.

Среди районов Барселоны выделяются Сан-Марти, где в прошлом году запросили 487 лицензии, Сан-Андреу – 337 лицензий и Эшампле – 311 лицензий. В районе Грасиа были поданы заявления на 278 разрешений , в Сьютат-Велья – на 185.

За прошедший год в Барселоне также зарегистрировали значительное количество заявлений на проведение ремонта и расширение жилья. Городские власти выдали 703 соответствующих разрешения. В то же время эта цифра ниже, чем в 2016 году, когда их было 961.

Что касается готового жилья, то в прошлом году в городе завершили строительство 1039 объектов, на 19,5% меньше, чем годом ранее.

С другой стороны, политика мэрии Барселоны, направленная на увеличение социального жилья принесла некоторые плоды: если в 2016 году было сдано в эксплуатацию 263 квартиры, которые входят в категорию жилья под официальной защитой (VPO), то в прошлом году их число выросло вдвое до 581. Основная часть социального жилья сконцентрирована в районах Сан-Марти, Сан-Андреу и Сантс-Монжуик.