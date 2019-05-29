В Барселоне процветает бизнес по выселению захватчиков жилья

Более 300 звонков в день от заинтересованных клиентов получает компания Desokupa со штаб-квартирой в Барселоне. Люди звонят и просят помочь с выселением людей, незаконно захвативших пустующее жилье. Феномен «окупас» - одна из характерных особенностей испанского рынка недвижимости. Пустующая квартира или дом в любой момент может быть кем-то захвачен. И выселить непрошенных гостей можно только по решению суда. Но сейчас набирает популярность услуга по быстрому освобождению захваченной недвижимости.

Методы, которыми пользуются в компании Desokupa, вызывают споры, но они абсолютно легальны, уверяют предприниматели. А главное, позволяют освободить жилье менее чем за неделю. Обойдётся такая оперативность в 3 тыс. евро как минимум.

Основатель Desokupa Даниэль Эстеве рассказал изданию Idealista, что в адрес сотрудников его компании все время поступают угрозы. Впрочем, он признает, что и его работники действуют жёстко. Но иначе не будет результата, отмечает он, добавляя, что такие методы применяются ими не всегда. «Если это семья с детьми, беременная или просто люди, которые остро нуждаются, мы всегда вступаем в переговоры или просто переселяем их», - говорит он. А если это «мафия», которая требует 10 тысяч евро за освобождение жилья, приходится «разговаривать на их языке».

В компании работают 47 человек. Это и юристы, и просто брутальные мужчины, умеющие убеждать. По словам Даниэля, если клиент сразу обратился к ним, есть большие шансы в течение нескольких дней решить проблему. Но если сначала жертва захватчиков обратилась в суд, процесс может затянуться. Но и в этом случае Desokupa оказывает содействие. В основном с помощью своих юристов.

По словам владельца бизнеса, 93% всех проблемных ситуаций, с которыми к нему обращались, были решены в пользу клиента. Но есть случаи, когда любые профессионалы бессильны. «Например, семья с пятью детьми. Все зарегистрированы. Дети ходят в школу. Счета за воду и свет приходят на их имя. Дружат с соседями. И находятся под защитой властей. Это нереально», - подытоживает Даниэль.