В Барселоне появится квартал миллениалов

Консорциум Свободной экономической зоны Барселоны (CZFB) рассматривает возможность построить около тысячи квартир в районе Ла-Марина, которые будут рассчитаны на молодых людей из поколения миллениалов.

Как поясняют в CZFB, идея заключается в том, чтобы предоставить дополнительные возможности молодёжи, которая хочет учиться и работать в столице Каталонии.

Квартал для миллениалов может появиться там, где сейчас расположен фонд Banc dels Aliments.

Отмечается, что проект пока находится на начальной стадии создания концепции и может быть воплощён в жизнь в ближайшие годы. При этом, для его осуществления могут потребоваться изменения в Генплане.

В консорциуме также подчёркивают, что Барселона не должна лишать себя человеческих ресурсов из-за стоимости жилья, и призывают продвигать больше подобных проектов.