В Барселоне и на Майорке арестовали мошенников, специализировавшихся на сделках с недвижимостью

Гражданская гвардия провела утром 29 августа обыски в офисах нескольких агентств недвижимости в Барселоне и на Майорке в рамках расследования по делу о мошенничестве.

Агенты побывали в шести офисах на острове и ещё в двух – в каталонской столице и изъяли документацию и наличные деньги, которые предположительно были получены незаконным путём. Несколько человек задержаны. Также к делу причастны некоторые архитектурные бюро.

Diario de Mallorca сообщает, что дело связано с объектами, строительство которых было запланировано в Портоле, Льюкмайоре, Санта-Понсе и Пальме.

Гражданская гвардия ищет доказательства того, что мошенники продавали «дома-призраки» на Майорке и в Каталонии. Жертвы вносили залог за дом, который видели только на бумаге, строительство этих объектов даже не начиналось, и деньги клиентам не возвращались.

Подробности следствия не разглашаются, однако известно, что сумма ущерба может составлять 3 млн евро, а число потенциальнпострадавших достигает 200 тысяч человек.

В апреле Верховный суд Испании вынес постановление, которое определяет, что застройщик несёт ответственность за задержку по передаче объекта покупателю даже в тех случаях, когда они связаны с какими-либо причинами административного характера.