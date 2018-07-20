В Барселоне будут штрафовать инвестиционные фонды за травлю жильцов

После того как в Барселоне вступило в силу новое жилищное законодательство, городские власти получили возможность налагать штраф на инвестиционные фонды и крупных держателей ценных бумаг, которые всевозможными способами изводят жильцов, чтобы вынудить их освободить помещения.

В мэрии отмечают, что Барселона стала первым муниципалитетом, где наказание за «травлю в сфере недвижимости» стало возможным по административным каналам. По словам городских властей, это позволяет ускорить процесс по сравнению с уголовными делами, которые будут заводиться только в самых сложных случаях.

Размер штрафа колеблется от 90 до 900 тысяч евро, в зависимости от степени тяжести. Административное разбирательство можно начать на основании заявления или по инициативе самой мэрии. Предполагается, что вся процедура может занять около года.

Мэрия уже начала расследования по четырём случаям, после того как были получены заявления от жителей 70 блоков, перешедших в собственность инвестиционных фондов. В одном из таких зданий на улице Карме, уже перешли к фазе назначения штрафа. Остальные дома также относятся к району Сьютат-Велья и расположены на Пасео-де-Грасия, Пласа-дель-Пино и Сан-Антони-Абат.

Власти каталонской столицы также отмечают, что в большинстве случаев жертвами фондов становятся малообеспеченные пожилые люди, которые на протяжении многих лет живут в своих квартирах.

Платформа PAH, Обсерватория экономических, социальных и культурных прав (DESC) и Объединения жильцов представили образец заявления для таких случаев. Его можно скачать в интернете, заполнить дома и отнести в мэрию. Социальные организации уже подали в администрацию 5 таких жалоб.