В Барселоне будут штрафовать инвестиционные фонды за травлю жильцов

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Недвижимость » В Барселоне будут штрафовать инвестиционные фонды за травлю жильцов

          В Барселоне будут штрафовать инвестиционные фонды за травлю жильцов

          11:36 20.07.2018

          После того как в Барселоне вступило в силу новое жилищное законодательство, городские власти получили возможность налагать штраф на инвестиционные фонды и крупных держателей ценных бумаг, которые всевозможными способами изводят жильцов, чтобы вынудить их освободить помещения.

          В мэрии отмечают, что Барселона стала первым муниципалитетом, где наказание за «травлю в сфере недвижимости» стало возможным по административным каналам. По словам городских властей, это позволяет ускорить процесс по сравнению с уголовными делами, которые будут заводиться только в самых сложных случаях.

          Размер штрафа колеблется от 90 до 900 тысяч евро, в зависимости от степени тяжести. Административное разбирательство можно начать на основании заявления или по инициативе самой мэрии. Предполагается, что вся процедура может занять около года.

          Мэрия уже начала расследования по четырём случаям, после того как были получены заявления от жителей 70 блоков, перешедших в собственность инвестиционных фондов. В одном из таких зданий на улице Карме, уже перешли к фазе назначения штрафа. Остальные дома также относятся к району Сьютат-Велья и расположены на Пасео-де-Грасия, Пласа-дель-Пино и Сан-Антони-Абат.

          Власти каталонской столицы также отмечают, что в большинстве случаев жертвами фондов становятся малообеспеченные пожилые люди, которые на протяжении многих лет живут в своих квартирах.

          Платформа PAH, Обсерватория экономических, социальных и культурных прав (DESC) и Объединения жильцов представили образец заявления для таких случаев. Его можно скачать в интернете, заполнить дома и отнести в мэрию. Социальные организации уже подали в администрацию 5 таких жалоб.

          Темы: Недвижимость  Барселона

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018