В Андалусии на продажу выставлен старинный дом-монастырь

Речь идет о старинном доме-монастыре Сан-Хуан-де-ла-Крус, который расположен в андалусском городе Баэса, носящем статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание площадью более 1 000 квадратных метров возведено на основе постройки XVI века, с течением времени претерпевшей ряд изменений. Назначенная собственниками стоимость составляет 3 миллиона евро.

Отличительной особенностью Дома викария – под таким названием он фигурирует в туристическом путеводителе по Баэсе – является тот факт, что с одной стороны к нему прилегает старинная арабская крепостная стена, ранее окружавшая город. По сей день сохранилась ее башня, подняться на которую можно прямо из дома. Единственными масштабными работами, проведенными в нем за последний век, были оборудование ванных комнат и кухни, а также установка лифта.

Семейство, которому здание принадлежит с начала XX века, занимается производством растительного масла. В различные периоды времени владельцы адаптировали постройку к своим потребностям, однако бережное отношение к дому оставалось неизменным. Собственники живут здесь и по сей день, а решение о продаже было принято в связи с тем, что здание не интересует никого из их девяти детей.

Историческая постройка продается без мебели и состоит из четырех уровней – подвала, двух этажей и мансарды. В цоколе находятся подсобные помещения, а на первом этаже, соединенном с садом, бассейном, двумя патио и пещерой, расположены котельная, кладовка, пятикомнатное жилище привратников, прихожая, кабинет, мастерская и гараж. На втором этаже находятся восемь комнат, две ванные и кухня, а также туалет и прачечная. В мансарде, из окон которой открывается живописный вид на долину реки Гвадалкивир, расположены три комнаты и санузел.

Дом был выставлен на продажу еще в октябре, но широкой огласки этот факт не получил. Заинтересовал он пока только одного потенциального клиента, состоятельного местного жителя. По словам источников, приближенных к сделке, такая покупка может быть подходящим вариантом как для учреждений, находящихся в поиске необычного здания для проведения мероприятий, так и для гостиничных сетей или частных покупателей. По их словам, в данной местности других предложений подобного рода попросту не существует.