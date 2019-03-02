В 2018 году в Испании сократилось количество принудительных выселений

В 2018 году в Испании за неуплату долгов выселили жильцов 59 671 домов и квартир, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Такие данные представил Генеральный совет юстиции в докладе о последствиях кризиса в стране.

Значительно сократилось число выселений в связи с наложением ареста или изъятием имущества за долги – на 15,2%. С другой стороны, на 4,5% выросло число принудительно выселенных квартиросъёмщиков.

Кроме того, стало известно, что число запросов на выселение в прошлом году выросло на 3,3% по сравнению с 2017 годом, превысив 72 тысячи.

Среди автономных сообществ лидирует Каталония, на которую приходится более 23% от общего количества выселений, произведённых в стране – почти 14 тысяч. За ней следует Андалусия, где в прошлом году выселили жильцов 9,8 тысяч объектов, а также Валенсийское сообщество – 8 тысяч и Мадридское сообщество – 6,4 тысячи.

По выселению арендаторов Каталония также занимает первую строчку с 8,8 тысячами случаев. Более 5 тысяч жильцов было выселено в Мадриде и Андалусии.

В связи с неисполнением обязанностей по ипотечным кредитам в Андалусии 4 тысячи жильцов вынуждены были покинуть свои дома, в Каталонии – 3,8 тысяч, в Валенсийском сообществе – 3,3 тысячи. Количество случаев изъятия имущества для продажи в связи с задолженностью по кредиту сократилось почти на 9% до 27,4 тысяч, что является самым низким показателем за последние десять лет. Наибольший рост по этому показателю был зафиксирован в Галисии (28,7%) и Каталонии (24,5%).

В докладе также представлены данные по незаконному проживанию в помещениях. В октябре-декабре 2018 года владельцы такого жилья подали 1047 заявлений, из которых решение по выселению «окупас» было принято в 482 случаях. Треть заявлений приходится на Каталонию (306), более сотни было подано в Андалусии, Валенсии и Мадриде.