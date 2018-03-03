Улицы Серрано в Мадриде и Пасео-де-Грасия в Барселоне – самые дорогие улицы в Испании

Несмотря на восстановление испанского рынка недвижимости, цены на жильё даже в самых дорогих районах по-прежнему ниже, чем 10 лет назад.

Согласно исследования компании по оценке недвижимости TecniTasa, в 2017 году цены на жильё в Испании были на 35% ниже по сравнению с периодом бума на рынке недвижимости.

Самые дорогие районы в Испании – Серрано в Мадриде и Пасео-де-Грасиа в Барселоне, где стоимость квадратного метра превышает 9 тысяч евро. Тем не менее это на 30% дешевле, чем в 2008 году.

Стоимость квартиры площадью 90 квадратных метров на столичной улице Серрано может достигать 700 тысяч евро, что на 5% меньше по сравнению с ценами десятилетней давности. В самом дешёвом районе Мадрида – Сан-Кристобаль, квартира такой же площадью стоит 52 тысячи евро. Разница между ценами в самом дорогом и самом дешёвом районе испанской столицы составляет 61 процентный пункт. В Барселоне эта разница составляет 38 процентных пунктов.