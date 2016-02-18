Участок около порта Эстепоны будет продан за 25,5 млн евро

Мэрия андалусской Эстепоны продаст за 25,5 млн евро прилегающий к местному порту участок. Спустя почти 20 лет судебных разбирательств земли наконец сменят владельца. Вырученная сумма будет направлена на оздоровление муниципальной казны.

Тяжбы вокруг участка разгорелись в 1997 году, когда правительство Андалусии одобрило изменения регламента городского планирования для застройки вышеупомянутых земель. Это решение соответствовало региональным нормативам и плану от 1994 года.

Ныне расформированная партия "Независимая либеральная группа" (GIL) передала участок муниципальной компании, которая, в свою очередь, продала его частной фирме за 1,5 млн евро.

Двумя годами позже новое правительство во главе с социалистами из партии PSOE заморозило все работы, сочтя, что сделка была проведена по цене гораздо ниже рыночной.

С тех пор вопрос рассматривался в ходе многочисленных судебных разбирательств, призванных установить права собственности на эту территорию. Соглашение между частным покупателем и мэрией может положить им конец. Новому владельцу достанутся 30 000 квадратных метров земли за 25,5 млн евро.

Кроме того, представители городской администрации подчеркивают, что достижение консенсуса позволит создать новые рабочие места в ходе работ по застройке вышеупомянутой зоны. Они будут проводиться в соответствии с действующими регламентами, в особенности в сфере охраны окружающей среды, ландшафта и моря.