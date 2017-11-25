Суд вынес постановление о сносе двух знаковых высоток в Бенидорме

Городской ландшафт Бенидорма может претерпеть серьезные изменения: Верховный юстиционный суд обязал правительство Валенсии вынести предписание о сносе двух зданий комплекса Gemelos 28. Как сообщает радиостанция Ser, эта мера приведет в действие решение Верховного суда от 2012 года, в соответствии с которым выдача лицензии на их строительство была признана незаконной.

22-этажные высотки были возведены в 2005 году с разрешения региональных властей. Этому не помешали и предупреждения Министерства охраны окружающей среды о его незаконности. В итоге представители последнего подали соответствующее заявление в суд, который в 2012 году признал их правоту и признал строительство нелегальным в связи с нарушением Закона о побережьях.

Теперь правительству Валенсии предстоит в течение 3 месяцев выплатить более 72 миллионов евро в качестве компенсации 168 собственникам апартаментов премиум-класса в попавших под снос зданиях.

Советник мэрии Бенидорма по вопросам урбанистики Лурдес Касельес не исключает возможности повторного возведения зданий в случае их сноса, но уже на законодательно разрешенных участках: по ее словам, комплекс успел стать важной частью городского ландшафта. В конце недели Касельес и мэр города Тони Перес встретятся с жителями Gemelos 28, чтобы обсудить меры, которые они намерены предпринять.