Стоимость аренды комнат в Испании за последний год выросла на 7%

По подсчётам интернет-портала Pisos, среднемесячная стоимость аренды комнат в Испании выросла за последний год на 6,75% и составляет в настоящее время 299,06 евро в месяц. Самые высокие цены – в Мадриде. Снять комнату в столице обходится в среднем в 482 евро в месяц.

В столичном регионе собрано больше всего предложений по сдаче комнат – почти 15%. При этом спрос в Мадриде составляет 25%, что обусловливает высокую арендную плату. Аналогичная ситуация наблюдается в Барселоне, где предложение находится на уровне 12%, а спрос – 21,5%.

Самые дешёвые комнаты сдаются в аренду в Луго. Среднемесячная стоимость здесь составляет 187 евро. За ним следуют Касерес (192 евро), Бадахос (198 евро) и Теруэль (210 евро).