Стартовали продажи квартир в самом высоком небоскрёбе Испании

Фонд SVP Global начал продажи квартир в небоскрёбе Intempo в Бенидорме (Аликанте). В самом высоком здании страны предлагается 269 квартир класса-люкс.

Компания, выкупившая 192-метровое здание у Sareb в конце прошлого года, получила разрешение на завершение строительных работ. Небоскрёб готов на 93%, а сдача в эксплуатацию намечена на 2019 год.

В настоящее время компания занимается изучением спроса на национальном и международном уровне и формирует профиль потенциального покупателя.

В SVP Global уверены, что покупка квартиры в Intempo может стать прекрасной инвестицией. В жилом комплексе появится лаунж-бар, спа-центр и пляжный клуб. Также будет работать служба консьержей, и планируется предоставлять услуги по управлению квартирами для тех, кто захочет сдавать свои апартаменты в аренду. Фонд видит в проекте большой потенциал, способный «трансформировать» курорт, и намерен вложить значительные средства в ремонт и благоустройство прилегающей территории.