Старинный особняк на Майорке превратят в дом с элитными апартаментами

Инвестор получил право преимущественной покупки дворца 15 века в Пальме. В планах компании создать в нём жилой комплекс из 14 квартир.

К особняку прилегает сад площадью 650 м2, который также приведут в порядок. На участке появится парковка для жильцов и дополнительные услуги.

На счету Europa Capital в Испании восстановление более десятка старинных объектов, в результате которого появилось 150 апартаментов и 17 жилых домов, которые впоследствии были проданы клиентам из Испании и из-за рубежа. Британский инвестор уже вложил более 140 млн евро в запуск нескольких проектов в Барселоне и ищет новые возможности, проявляя особый интерес к Каталонии и средиземноморскому побережью.

В компании обещают проводить ремонт с учётом ценности дворца как объекта исторического наследия. Особняк расположен в Старом городе Пальмы, рядом с площадью Пласа-Майор. Он имеет выгодное расположение вблизи ресторанов, магазинов, достопримечательностей, музеев и театров, находясь при этом в 20 минутах от аэропорта Пальмы.