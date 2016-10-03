Снять квартиру в Барселоне становится все сложнее и дороже

Ограниченное предложение и высокий спрос на аренду квартир в Барселоне существенно подняли цены. За первые 6 месяцев текущего года средняя стоимость аренды квартиры составила 764,74 евро в месяц. Тенденция к росту цен началась в прошлом году и, по мнению экспертов, опрошенных изданием La Vanguardia, продолжится. По их словам, напряженность на рынке недвижимости будет только расти. Власти Барселоны уже начали изучать возможность ограничения цен при помощи закона, чтобы предотвратить отток из города коренных жителей Барселоны.

Существует много причин растущего спроса на аренду в Барселоне, где, по мнению экспертов, уже около 30% жилого фонда предназначено для сдачи в аренду. Главные из них – туристическая популярность каталонской столицы в сочетании с обилием нелегальных апартаментов, а также неспособность молодых людей купить квартиру. Помимо этого, с каждым годом растет число иностранных студентов.

Между тем крупные иностранные инвесторы покупают в Барселоне целые здания, чтобы превратить их в элитные жилые комплексы.

15% квартир в Барселоне, появляющихся на порталах недвижимости, исчезают в первые 48 часов, потому что владельцы очень быстро находят съемщиков. Аренда становится для большинства людей единственным вариантом, потому что доходы не позволяют приобрести недвижимость, хотя в перспективе это выгоднее.

Советник по жилищно-коммунальному хозяйству Барселоны Хосеп Мария Монтанер, предупреждает, что сейчас на рынке недвижимости появляется новый пузырь, аналогичный тому, что был в 2008 году, когда средняя арендная плата достигала 816 евро ежемесячно. После этого цены резко упали. Монтанер напоминает, что 94% выселений в Барселоне происходит из-за неуплаты за аренду.