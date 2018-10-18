Сколько стоит дом площадью 120 квадратных метров в Испании?

Global Property Guide сравнил цены на жильё в разных городах Европы, в том числе в Испании. Для анализа использовались данные по жилью площадью 120 квадратных метров. По итогам исследования выяснилось, что в 2018 году в крупных испанских городах средняя стоимость квадратного метра составила 4978 евро, что на 13,6% выше, чем год назад. Таким образом, жильё площадью 120 квадратов может обойтись примерно в 600 тысяч евро.

Несмотря на тенденцию к росту, которая наблюдается на рынке жилья, стоимость квадратного метра в Испании ниже, чем в соседних странах. Больше всего в Европе за «квадрат» просят в Монако, а жильё площадью 120 метров в княжестве обходится в среднем в 5,3 млн евро. В тройке лидеров также Великобритания (2,8 млн евро) и Франция (1,5 млн евро).

Испания с 4978 евро/м2 занимает 14 место в рейтинге, уступая Германии (5907 евро/м2) и обгоняя Люксембург (4605 евро/м2).

Самые низкие цены на квадратный метр – в Молдове (965 евро), где жильё площадью 120 м2 можно в среднем приобрести за 116 тысяч евро.