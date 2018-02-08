Шесть домов в Испании продаются за биткоины и эфир

Эксперты насчитали в Испании уже 6 объектов недвижимости, которые выставлены на продажу за криптовалюту.

Один из домов продаётся в Кан-Пикафорт на Майорке. Его стоимость составляет 339 тысяч евро. В качестве вариантов оплаты предлагаются биткоин и эфир.

На Ибице за 1850 биткоинов продаётся роскошный дворец Паласио Бардажи, датирующийся 18 веком. В трёхэтажном здании 6 спален, он расположен в районе, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ещё две квартиры и два дома за биткоины предлагают купить в Барселоне и Мадриде.

В январе в Таррагоне была заключена сделка купли-продажи дома на сумму 40 биткоинов, что эквивалентно 550 тысячам евро.

Владельцы, выставляющие жильё на продажу за криптовалюту отмечают скорость и эффективность транзакций, а также простоту в сравнении с проведением операций через банк.