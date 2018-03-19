Семья из Люксембурга купила остров в Балеарском море за 18 миллионов евро

Малый остров Балерского архипелага Эспальмадор к северу от Форментеры нашёл своих покупателей.

Предыдущие владельцы пытались продать его Совету Форментеры, однако в конечном итоге он достался семье из Люксембурга, которой он обошёлся в 18 миллионов евро.

Как сообщает представитель люксембуржцев, остров был приобретён для личных целей и его новые владельцы «в полной мере осведомлены о законодательных требованиях по защите острова». Эспальмадор входит в состав Природного парка Сес-Салинес.