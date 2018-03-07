Сапатеро продал свой дом в Леоне за 390 тысяч евро

Бывшему председателю испанского правительства Хосе Луису Родригесу Сапатеро так и не удалось воплотить в жизнь свои планы по возвращению в родной Леон. Несмотря на то, что он вложил около 800 тысяч евро в строительство особняка в столице одноимённой провинции, в конечном итоге коттедж был продан за 390 тысяч.

Через год после того как объект был выставлен на продажу на сайте недвижимости Idealista, изначальная цена была снижена до 490 тысяч евро, а позже – ещё на 100 тысяч.

Сапатеро начал строительство в одном из элитных районов Леона в 2011 году и собирался поселиться в коттедже на постоянной основе. Через некоторое время политик отказался от идеи переехать в особняк и оставил его недостроенным и без отделки. Чтобы заключить сделку о продаже дома ему понадобилось 3 года.

Площадь двухэтажного здания составляет 400 квадратных метров, общая площадь участка – 670 квадратных метров. В доме есть гостиная площадью 52 м2, 4 спальни и несколько санузлов. Значительные площади выделены под спортзал, домашний кинозал, погреб, прачечную и бассейн. Территория особняка в целях безопасности была обнесена высоким забором, из этих же соображений была установлена система видеонаблюдения.